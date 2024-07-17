Владимирцам рассказали о преимуществах при переводе дома из садового в жилой Дом на садовом...

Владимирцам рассказали о преимуществах при переводе дома из садового в жилойДом на садовом участке при желании можно признать жилым домом. За последние пять лет, к началу 2024 года, 6338 садовых домов (формально - нежилых помещений) владельцы перевели в статус жилых. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал «Российской газете» о преимуществах такого перевода.Это возможность оформить постоянную прописку, продать по более высокой цене, получить налоговый вычет покупателю, как при покупке жилья и прочее.Чтобы перевести дом в жилой, потребуется:- Заявление,- Выписка из Единого госреестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект,- Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности.Документы нужно подавать в органы местного самоуправления.Почему в переводе могут отказать?Например, если дом должен быть расположен именно на садовом, а не на огородном участке. Дом должен быть капитальным, иметь фундамент, должны быть основные коммуникации (например, электричество и отопление), окна и так далее.В жилом доме можно оформить регистрацию, но в этом случае увеличится налог. Также нельзя будет признать садовый дом жилым, если он находится на территории, подверженной затоплению или подтоплению, - сообщили в Росреестре.Интерес к переводу садовых домов в жилые может значительно возрасти из-за программы социальной газификации, которая охватывает дачные посёлки. Для участия в этой программе дом на дачном участке должен быть определён как жилой. Возможность бесплатного подключения газа не распространяется на садовые дома и другие постройки на садовом участке, - сообщили в Росреестре.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений