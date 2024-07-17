Во вторник, 16 июля, во Владимире на маршрут № 16С вышли 4 новых автобуса.

Во вторник, 16 июля, во Владимире на маршрут № 16С вышли 4 новых автобуса. Об этом рассказала городской администрации.Современные низкопольные автобусы большого класса МАЗ-203 поступили в автопарк общественного транспорта в июне. Пассажирские машины отвечают всем требованиям, они комфортны и безопасны. В салоне есть камеры наблюдения, информационное табло, климатическая и навигационная системы. Также в автобусах установлены валидаторы.«Обновление подвижного состава пассажирского транспорта города Владимира стало возможным благодаря поддержке Губернатора и Правительства региона», - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.