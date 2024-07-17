Бывший сотрудник владимирской колонии, находящейся по адресу улица Полины Осипенко, 66а, сам скоро сатнет заключенным. Мужчину судили за превышение полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3

Бывший сотрудник владимирской колонии, находящейся по адресу улица Полины Осипенко, 66а, сам скоро сатнет заключенным. Мужчину судили за превышение полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского областного суда. Следствием установлено, что 17 июня 2022 года сотрудник колонии, находясь в помещении банно-прачечного комплекса, дал указание двум осужденным. Они