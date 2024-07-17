Во Владимире идут работы по замене пяти хоккейных кортов во дворах. Старые конструкции заменят на современные. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов в соцсетях. Работы идут у домов №3 и

Во Владимире идут работы по замене пяти хоккейных кортов во дворах. Старые конструкции заменят на современные. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов в соцсетях. Работы идут у домов №3 и №57 на улице Диктора Левитана. Корты на улицах Соколова Соколенка (дом №7) и Растопчина (дом №49а) планируется заменить до конца июля. Кроме того, сейчас