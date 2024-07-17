Художница Татьяна Флёнова создаёт новый арт-объект Повесть о Суздале Еще один подарок к...

Художница Татьяна Флёнова создаёт новый арт-объект "Повесть о Суздале"Еще один подарок к тысячелетию Суздаля. Новый арт- объект создаёт художница Татьяна Флёнова. Где можно будет найти "Повесть о Суздале"?- расскажет Мария Платанюк.- Тут будет колокольня, звонарь звонит в колокола...В Суздале было развито колокололитейное дело, поэтому здесь изображено литьё колоколов.Это её "Повесть о Суздале" в красках. Посвящение древнему граду. Сейчас художница Татьяна Флёнова каждый день работает на одной из самых красивых улиц Суздаля - Старой. Недалеко от Лазаревской церкви. Сама Татьяна переехала в Суздаль 2 года назад. Он вдохновляет.Татьяна Флёнова, художник, автор мурала:- Я работаю над этим меньше недели, но очень упорно. Стараюсь держать себя в дисциплине. И надеюсь, что к началу августа я закончу...Исторический мурал "Повесть о Суздале" украсит город в год грандиозного юбилея. В этом году Суздаль отмечает официальное тысячелетие. Полотно для Татьяны Флёновой - огромная стена, которую час за часом заполняют сюжеты. Мурал символичен и по содержанию, и по исполнению. Он отсылает к графике древнерусских летописных сводов.Татьяна Флёнова, художник, автор мурала:- Я сразу начала делать эскизы. И получилось повествование о старинной жизни Суздаля…Князья въезжают в поля, в полях они встречают жнецов, которые складывают снопы, жнут овёс. Дальше начинается строительство каменного города.От зодчества до традиционных промыслов. В том числе - огородничества. И знаменитых суздальских огурцов, о которых писал еще первый историк Суздаля - ключарь Рождественского собора - Анания Фёдоров.Художественная "Повесть о Суздале" - страницы истории русского города, который из века в век хранит свои традиции, наследие, свой особый дух. За этим и стоит ехать в Суздаль. Город, который по праву называют сказкой...Мария Платанюк. "Вести-Владимир".