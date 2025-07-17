Поликлиника на 650 посещений в смену в городе Собинка готова уже на 90%. Объект стоимостью более 772 миллионов рублей планируют сдать в декабре 2025 года, сообщили в Минздраве по Владимирской

Поликлиника на 650 посещений в смену в городе Собинка готова уже на 90%. Объект стоимостью более 772 миллионов рублей планируют сдать в декабре 2025 года, сообщили в Минздраве по Владимирской области. И.о. министра регионального здравоохранения Тамара Томаева побывала на строительной площадке и оценила темпы работ. Здание – четырехэтажное, с лифтами и пандусами для маломобильных пациентов.