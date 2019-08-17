Знаменитая телеведущая сделала неожиданное заявление. Ирена Понарошку призналась, что уже давно хочет стать бабушкой.

Знаменитая телеведущая сделала неожиданное заявление. Ирена Понарошку призналась, что уже давно хочет стать бабушкой.В личном микроблоге журналистка перечислила преимущества новой роли. Во-первых, внуков рожать самой не надо. Во-вторых, проводить время с детьми можно только на выходных. И, в-третьих, внуки могут быть очень полезными в хозяйстве. "Я вот бабушке и пыль вытирала, и фарш крутила, и пятки пемзой терла!", – вспомнила Ирена Понарошку.Телеведущая добавила, что с детьми можно делиться поучительными историями перед сном. Так, ее бабушка любила рассказывать ей о своем походе на кладбище. "Ну просто раньше не было тренингов по самостоятельному засыпанию и детских психологов, поэтому бабушки импровизировали", – с иронией добавила звезда.Журналистка сокрушается, что внуков она увидит совсем не скоро – только через 10 лет, а то и больше. Знаменитость бы с радостью показала детям журналы Maxim с ее обложкой. "Короче, я в предвкушении! Так и вижу гневные сообщения от невесток: "Мама, вы что, опять детям семена конопли в кашу сыпали?!", – заключила она.Напомним, в 2010 году вышла замуж за диджея Александра Листа. Спустя год у пары родился сын Серафим. А в 2018 году телеведущая подарила супругу второго ребенка – наследника Теодора.