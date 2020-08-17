В немецкой сервисной логистической компании VG Cargo GmbH, которая принадлежит российскому бизнесмену, Александру Удодову подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года.

В немецкой сервисной логистической компании VG Cargo GmbH, которая принадлежит российскому бизнесмену, Александру Удодову подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года.На фоне снижения мировых объемов авиационных грузоперевозок компании, которая базируется в аэропорту Франкфурт-Хан, удалось добиться хорошего роста.ПАНДЕМИЯ И НЕБОЗа первое полугодие 2020 года VG Cargo GmbH российского бизнесмена обработала 55 тысяч тонн авиагрузов, это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коронавирусная пандемия негативно сказалась на отрасли авиагрузоперевозок.Согласно данным Clive Data Services, объемы авиаперевозок несколько месяцев подряд демонстрируют значительное падение, в июле они снизились на 20% по сравнению с прошлым годом, на 26% в апреле и на 31% в мае. По расчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), это рекордный показатель за последние три десятилетия, который не может сравниться даже с падением во время мирового финансового кризиса 2009 года."Сейчас компании приспосабливаются к новым условиям, грузовые авиалинии строят новые маршруты в связи с ковидовскими ограничениями для пассажирских авиакомпаний, – сообщает генеральный директор компании Удодова Виктор Горнак. – Грузоотправителям просто не на чем отправлять грузы в некоторые направления".Из позитива можно отметить, что из-за пандемии грузовые авиаперевозки пострадали меньше пассажирских. Это связано с тем, что некоторые авиакомпании приспособили пассажирские суда для транспортировки грузов. В июле объемы грузовых авиаперевозок выросли на 8% по сравнению с июнем этого года. Такие данные приводит IATA. По мнению экспертов этой ассоциации, глобальные пассажирские авиаперевозки могут вернуться на допандемический уровень не раньше 2023 года. Тогда как восстановление грузовых авиаперевозок с большой долей вероятности произойдет уже вследующем году. В начале августа международная исследовательская компании Technavio опубликовала оптимистичный прогноз, согласно которому рынок грузовых авиаперевозок в 2020-2024 годах будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% – за счет увеличения продаж электронной коммерции.В целом 2020 год, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), может стать для авиационной отрасли самым трудным в финансовом отношении за всю историю. Общие убытки по итогам года могут составить беспрецедентную сумму – более 84 миллиардов долларов США.РЫНОЧНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НЕ ПОМЕХАПроблемы в отрасли авиагрузоперевозок, которая в последние два года замедлила темпы роста, не сказались на показателях компании Александра Удодова. Так, 2019 год, в целом неудовлетворительный этого рынка, VG Сargo завершила с прибылью. Выручка возросла почти на 4 процента, и на 2 процента снизились издержки. В 2019 году компания смогла увеличить выручку за счет клиентов из сферы электронной торговли и расширения числа авиакомпаний-партнеров.Во время пандемии увеличение объемов стало возможным благодаря тому, что VG Cargo Франкфурт-Хан работала с грузами медицинского назначения. В основном это были средства индивидуальной защиты. В марте компания обработала рекордные 10 тысяч тонн грузов.Сейчас, по словам Виктора Горнака, рынок грузоперевозок по воздуху постепенно стабилизируется. Вернулись основные грузы – товары из сферы он-лайн торговли, почта. И все меньшую долю от общего объема грузов занимают медицинские товары, в том числе, защитные маски, которые составляли основу грузооборота в разгар пандемии.Компания является одной из ведущих европейских компаний в сегменте наземной обработки авиационных грузов. Это высокотехнологичная компания, которая сотрудничает с крупными международными авиаперевозчиками и логистическими гигантами. Обладая сертификатом Авторизованного экономического оператора (АЕО), VG Сargo имеет право проходить таможню в Германии в особом режиме. Также компания располагает сертификатом безопасности TAPA и работает с дорогостоящими грузами, которые составляют значительную долю в сегменте авиагрузоперевозок.Александр Удодов стал основным владельцем VG Cargo в 2004 году и за несколько лет превратил небольшой стартап, который располагал всего несколькими сотрудниками и небольшим складом, в крупную логистическую компанию. Основные инвестиции были сделаны в строительство складов и современные системы безопасности и контроля. Новое руководство заключило ряд контрактов с международными авиаперевозчиками и логистическим структурами.Сейчас компания располагает штатом высококвалифицированных сотрудников, их число увеличилось в десять раз. А объем обрабатываемых грузов вырос более чем в шесть раз.БИЗНЕС АЛЕКСАНДРа УДОДОВА В РОССИИВ России бизнесмену принадлежит агрокомплекс по выращиванию шампиньонов , а также рекреационный термальный курорт "Термы" на Кубани. Кроме того, Александр Удодов реализует ряд девелоперских проектов в сегментах жилой и коммерческой недвижимости.