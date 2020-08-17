Больше всего - 1012 - во Владимире
Больше всего - 1012 - во Владимире,
847 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
677 - в Петушинском
районе
,
555 - в о. Муром,
519 - в Ковровском
районе
,
457 - в Александровском
районе
,
311 - в Собинском
районе
,
300 - в Вязниковском
районе
,
290 - в Юрьев-Польском
районе
,
210 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
157 - в Меленковском
районе
,
105 - в Суздальском
районе
,
80 - в Камешковском
районе
,
63 - в г. Радужном,
49 - в Селивановском
районе
,
41 - в Гороховецком
районе.
На 17 августа лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
4 случая в Ковровском районе,
3 - в Гороховецком
районе
,
3 - во. Владимире,
3 - в Петушинском
районе
,
2 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2 - в округе Муром,
2 - в Александровском
районе
,
1 - в Кольчугинском
районе
,
1 - в г. Радужный,
1 - в Меленковском
районе
,
1 - в Селивановском
районе
,
1 - в Юрьев-Польском
районе
.