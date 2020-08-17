Больше всего - 1012 - во Владимире

Больше всего - 1012 - во Владимире,847 - в Гусь-Хрустальномрайоне677 - в Петушинскомрайоне555 - в о. Муром,519 - в Ковровскомрайоне457 - в Александровскомрайоне311 - в Собинскомрайоне300 - в Вязниковскомрайоне290 - в Юрьев-Польскомрайоне210 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне157 - в Меленковскомрайоне105 - в Суздальскомрайоне80 - в Камешковскомрайоне63 - в г. Радужном,49 - в Селивановскомрайоне41 - в Гороховецкомрайоне.На 17 августа лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.4 случая в Ковровском районе,3 - в Гороховецкомрайоне3 - во. Владимире,3 - в Петушинскомрайоне2 - в Гусь-Хрустальномрайоне2 - в округе Муром,2 - в Александровскомрайоне1 - в Кольчугинскомрайоне1 - в г. Радужный,1 - в Меленковскомрайоне1 - в Селивановскомрайоне1 - в Юрьев-Польскомрайоне