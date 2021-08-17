В разных районах области полицейские выявили 29 незаконных посевов мака и конопли, 10 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на площади 268 кв. м.

На территории региона завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с другими подразделениями обследованы обширные участки местности с целью обнаружения очагов дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений, установлены лица, подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотических средств.В разных районах области полицейские выявили 29 незаконных посевов мака и конопли, 10 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на площади 268 кв. м. Правоохранители обнаружили 699 кустов конопли с признаками культивирования.В Гороховецком районе полицейские в автомобиле, принадлежащем местной жительнице, обнаружили более 700 граммов конопли, которые она хранила для личного потребления.Во Владимире сотрудники ОНК при осмотре дворовой территории и жилища местного жителя изъяли свыше 717 гр. марихуаны и обнаружили 9 кустов конопли.Аналогичные факты задокументированы в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.Всего за время операции полицейскими из незаконного оборота изъято более 5,5 кг наркотических средств растительного происхождения.