Напомним, еще в конце июня местные жители пожаловались, что дорожные работы в городе «буксуют». В частности, по словам людей, активность ремонтников стихла на улице Карла Либкнехта. Местные

Напомним, еще в конце июня местные жители пожаловались, что дорожные работы в городе «буксуют». В частности, по словам людей, активность ремонтников стихла на улице Карла Либкнехта. Местные жители сомневались, что такими темпами дорожные работы успеют закончить до холодов. Однако в администрации Камешковского района заверили, что работы идут по плану, а на улице Карла Либкнехта просто