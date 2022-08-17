Появление электронного списка избирателей делает процесс голосования быстрее и удобнее. Об этом заявил руководитель DZ Systems, IT-эксперт Дмитрий Завалишин.

Появление электронного списка избирателей делает процесс голосования быстрее и удобнее. Об этом заявил руководитель DZ Systems, IT-эксперт Дмитрий Завалишин.Электронный список дает возможность голосовать в любое удобное время, подчеркнул он. Завалишин обратил внимание, что теперь избирателям не нужно заботиться о предварительной регистрации для участия в онлайн-голосовании.Дистанционный формат особенно удобен для жителей Москвы, привыкших к гаджетам, считает руководитель DZ Systems. По его словам, теперь избиратели могут проголосовать с компьютера или телефона – им не нужно тратить время, чтобы прийти на избирательный участок."Думаю, что это самое главное преимущество ДЭГ", – приводит слова эксперта "Газета.ру".Дистанционный формат становится привычным явлением для москвичей. Недавнее исследование социологической группы Russian Field показало, что намерены 42,6% жителей столицы, имеющих избирательное право.Наиболее востребован дистанционный формат у молодежи. Среди москвичей в возрасте до 29 лет онлайн-голосование выбирают 61% респондентов. Среди избирателей в возрасте 30-44 лет дистанционный формат предпочитают 59%, в возрасте 45-59 – 46%.С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.Для участников дистанционного голосования состоится акция "Миллион призов". Москвичи смогут выиграть автомобили и призовые баллы, которые можно потратить на покупки в магазинах, посещение заведений общепита, пополнение карты "Тройка" или благотворительность. В этом году к программе музеи и театры.