Кольчугинским городским судом установлено, что в марте 2022 года мужчина находился в коридоре...

Кольчугинским городским судом установлено, что в марте 2022 года мужчина находился в коридоре жилого дома, расположенного на ул. Коллективной г. Кольчугино.В ходе внезапно возникшей ссоры с жильцом одной из комнат общежития, поведение которого признано судом аморальным, осужденный нанес последнему несколько ударов руками и ногами, причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал.С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, Кольчугинским городским судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/