На встрече президента РФ с Александром Авдеевым были обсуждены важные моменты, по поводу развития Владимирского региона

По видеоконференции прошла встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, во время которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития Владимирского региона.Врио отметил в разговоре особые экономические зоны в регионе. Речь шла о нескольких индустриальных парках,Также глава региона рассказал, что в данный момент в регионе функционируют около 60 инвестиционных проектов, 20 из которых подписаны недавно. Эти проекты должны привести к росту доходов граждан и бюджета, а также позволит реализовывать социальные программы.Была затронута тема строительства автомобильной трассы М12, о его ходе Авдеев констатировал следующее:Врио губернатора упомянул о получении поддержки от Ростуризма на развитие исторических центров и поддержки Гороховцу по линии Фонда стран БРИКС, где уже в данный момент идет активная работа по благоустройству. Также Авдеев рассказал о подготовке Суздаля к «1000-летию со дня основания в 2024 году».Владимир Путин оценил правильность и необходимость тех пунктов, что представлены в обращении, и пообещал, что лично переговорит с коллегами, кому будет все передано, насчет некоторых важных моментов. Президент пожелал успехов Александру Авдееву.