Президент РФ Владимир Путин провел видеоконференцию с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, на которой заявил, что в регионе показатель заболеваемости алкоголизмом

Президент РФ Владимир Путин провел видеоконференцию с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, на которой заявил, что в регионе показатель заболеваемости алкоголизмом в 2,6 раза больше, чем показатель по России. «На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает