В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн». Минцифры России запустило...

В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн».Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Также у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн.Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП.Сделать фото места происшествия.Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.Сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг.Сколько возместят:до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий;до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Уже сейчас оно позволяет:хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД;передавать электронный СТС другому человеку;получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле;записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских прав. Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде, сообщается на сайте Минцифры РФ.Фото: digital.gov.ru/