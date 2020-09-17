Нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о взимании 15% НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о взимании 15% НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В четверг, 17 сентября, председатель нижней палаты направил в профильный думский комитет проекты бюджетообразующих законов. Они внесены правительством.Одним из документов предлагается установить НДФЛ 15% на доходы более пяти миллионов рублей в год. По инициативе президента, поступившие от реализации такой меры средства в бюджет будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями, сообщил Володин."Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей", – уточнил председатель нижней палаты.Володин назвал такое решение справедливым. Он выразил уверенность, что общественность поддержит инициативу."В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", – заключил спикер Госдумы.