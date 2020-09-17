Общественный совет отметил наличие в отделе всех необходимых условий для качественного оказания государственных услуг гражданам, а также высокий уровень профессионализма сотрудников.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители общественного совета при МО МВД России «Ковровский» посетили ковровский отдел по вопросам миграции с целью проверки организации работы с гражданами.В сопровождении старшего инспектора отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ковровский» капитана полиции Елены Ивановой общественники прошли по кабинетам ОВМ, в которых ведется прием посетителей и оказываются государственные услуги.В ходе проверки члены общественного совета оценили состояние помещений отдела и уровень оснащенности оргтехникой, проверили актуальность информации, размещенной на информационных стендах, наличие необходимой документации.По итогам проверки общественники отметили наличие в отделе по ворпросам миграции всех необходимых условий для качественного оказания государственных услуг гражданам, а также высокий уровень профессионализма сотрудников отдела.