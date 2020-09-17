В Юрьевце сбили пешехода. Трагическое ДТП произошло около 4 часов 45 минут утра на 5 км автодороги М-7 Волга. Как сообщают в ГИБДД, водитель 1984 года рождения, управляя Тойота Камри с чувашскими

В Юрьевце сбили пешехода. Трагическое ДТП произошло около 4 часов 45 минут утра на 5 км автодороги М-7 Волга. Как сообщают в ГИБДД, водитель 1984 года рождения, управляя Тойота Камри с чувашскими номерами, ехал в сторону Москвы, когда совершил наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, рядом с подземным пешеходным переходом. Андрей Федосимов,