В настоящее время назначен и проводится ряд экспертиз, в том числе для того, чтобы оценить стоимость полотен.

Сотрудники полиции задержали в разных городах Владимирской областимужчин, которые похитили иконы вАлександро-Невском монастыре в Моргаушском районе Чувашии. Сообщает портал .Неизвестный пробрался в храм ночью, разбив окно. Охрана ничего не услышала: шёл сильный дождь. Как раз на это и рассчитывал злоумышленник. Действовал он без особой спешки. Судя по записям с камер видеонаблюдения, провёл в церкви не менее полутора часов.Уносил самые ценные иконы: Крещения Господня, Великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, Целителя Пантелеймона, Господа Вседержителя с предстоящими и главный образ обители - икону Благоверного князя Александра Невского с частицей мощей.Образа подтаскивал к окну. Видимо на улице его ждал сообщник.Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике выяснили: за несколько дней до кражи в монастырь заезжал один любопытствующий. Ходил, смотрел, попросил разрешения сфотографировать иконы. И, что примечательно, запечатлел именно те, которые потом значились в списке похищенных.Не прошло и суток, как подозреваемые были задержаны во Владимирской области. Три из шести похищенных икон лежали в машине одного из подельников. Каждую они рассчитывали продать за две тысячи евро. Остальные выбросили по пути, посчитав не представляющими ценности.Обратный путь в Чувашию занял у оперативной группы гораздо больше времени. Жители Владимирской области, которых полицейские теперь везли под конвоем, точно не помнили, где именно избавлялись от похищенного. Поэтому сотрудникам уголовного розыска приходилось останавливаться чуть ли не возле каждого люка и каждой автозаправочной станции. Четвёртый образ был извлечён из дорожного водоотвода во Владимирской области. Ещё две иконы нашли в туалете заброшенной АЗС под Нижним Новгородом. Каким-то чудом полотна не пострадали.Оба подозреваемых арестованы. В настоящее время назначен и проводится ряд экспертиз, в том числе для того, чтобы оценить стоимость полотен. А в монастыре с нетерпением ждут возвращения святынь в обитель.