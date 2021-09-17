Ровно в 8 утра по всей Владимирской области отрылось 985 избирательных участков. Уже в первый день голосования члены УИК и наблюдатели фиксируют высокую активность. Самые «горячие» часы – с 8

Ровно в 8 утра по всей Владимирской области отрылось 985 избирательных участков. Уже в первый день голосования члены УИК и наблюдатели фиксируют высокую активность. Самые «горячие» часы – с 8 до 9.30. Так и прогнозировалось: многие решили начать рабочий день с посещения участка и голосования. Избирательные комиссии ждут повышенной активности и в обеденный перерыв. В