Второй Кассационный суд Москвы помог суздальскому фельдшеру отстоять право на льготную ипотеку. Полтора года ушло у Владимира Борисова, чтобы получить жилищный кредит на покупку

Второй Кассационный суд Москвы помог суздальскому фельдшеру отстоять право на льготную ипотеку. Полтора года ушло у Владимира Борисова, чтобы получить жилищный кредит на покупку собственной квартиры. Фельдшер Борисов несколько лет ездит на работу в суходольский ФАП Суздальского района. В собственности у него несколько квадратных метров в родительском доме, что в Гусь-Хрустальном районе. Другого жилья нет.