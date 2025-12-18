Сидит в участке парень. Помятый, весь в синяках.
Его допрашивают: Имя, фамилия.Адрес.
Парень: Иван Петров. Ул. Московская, д. 3, кв. 10
Отправили туда участкового, тот возвращается и говорит, что там такой человек не приживает.
На парня сыпется новая порция побоев. Затем снова следует вопрос:
Адрес говори. А то хуже будет.
Парень опять: Ул. Московская, д. 3, кв. 10.
Сжалились над ним, решили снова участкового послать. Вдруг тот в первый раз ошибся.
Возвращается участковый, говорит, что нет там такого человека.
Вообщем решили этого парня домой отпустить, что с него взять.
Парень приходит домой, весь побитый, в разорванной одежде, в крови. Его сосед встречает: Вань, с тебя бутыль. Сегодня менты 2 раза приходили, тебя спришивали, я им сказ
еще анекдот!