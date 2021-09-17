Ведомство выявило многочисленные нарушения в работе ГБУ «Облстройзаказчик».

Счетная палата Владимирской области нарушения в работе ГБУ «Облстройзаказчик» по итогам проверки. Проанализирована деятельность учреждения за последние полтора года.Из 710 млн рублей, выделенных ГБУ, в 2020 году использовано менее 40% средств, а в 2021 – 10,3%.«Имеются нарушения сроков сдачи работ, факты затягивания закупок и формирования контрактов, нарушающих законодательство», - пишут ревизоры.Проверка также обнаружила наличие коррупциогенных факторов в бухгалтерии госкомпании.Провалена работа по начислению пени за срыв подрядчиками сроков работ на сумму в 2,3 млн рублей.Все 12 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Юрьев-Польского, Муромского и Меленковского районов, приняты с недоделками. Сумма невыполненных строителями обязательств оценивается в 200 тысяч рублей. Такие траты могут быть расценены как необоснованные.Директору «Облстройзаказчика» Дмитрию Грибову направлено представление об устранении нарушений. Материалы проверки лягут на стол губернатора и председателя ЗС, а также направлены в МВД и прокуратуру для принятия процессуальных решений.