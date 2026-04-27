Черно-белые потерпели очередное поражение. На этот раз в Иркутске. В минувшую субботу игроки «Торпедо-Владимир» отправились в Восточную Сибирь, чтобы в 10 утра по московскому времени

Черно-белые потерпели очередное поражение. На этот раз в Иркутске. В минувшую субботу игроки «Торпедо-Владимир» отправились в Восточную Сибирь, чтобы в 10 утра по московскому времени воскресенья сразиться с ФК «Иркутск». Матч проходил в рамках 5-го тура Первенства России среди команд Второй лиги. С самого начала встречи черно-белые пошли в атаку. Соперники, не ожидавшие такого напора