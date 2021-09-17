Напомним, что утром в регионе открылось 985 УИКов.

Владимир Сипягин одним из первых принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. Утром 17 сентября он уже сходил на избирательный участок.«От нашего с вами голоса зависит то, по каким законам мы будем жить в ближайшие пять лет. Я призываю вас, уважаемые земляки, реализовать своё право и принять участие в выборах с 17 по 19 сентября», - подчеркнул он в своих аккаунтах в соцсетях.Напомним, что утром в регионе. Всего во Владимирской области зарегистрировано 1 миллион 110 тысяч избирателей. На базе РАНХиГС работает общественный штаб по наблюдению за процедурой.