С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 163626 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 сентября выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 156 человек. Ещё 56 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 53 - в Ковровском, 12 - в Петушинском, 24 - в Кольчугинском, 26 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 57 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Судогодском, 11 - в Собинском, 6 - в Киржачском, 8 - в Камешковском, 1 - в Гороховецком, 13 - в Меленковском, 15 - в Вязниковском, 17 - в Суздальском и 6 - в Селивановском районах, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 163626 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44599 заболевших во Владимире, 19059 - в Ковровском районе и 17991 - в округе Муром.