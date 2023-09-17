Телеведущая очень серьезно изменилась внешне. Окружающие поговаривают, что она пережила не одну манипуляцию с лицом.

Телеведущая очень серьезно изменилась внешне. Окружающие поговаривают, что она пережила не одну манипуляцию с лицом.Подозрения подтверждает и хирург Олег Баниж, имеющий в этом деле немалый опыт.По его словам, 45-летняя Оксана Федорова, можно сказать, перекроила собственное лицо.Светскую львицу уже не первый год пытаются упрекнуть в злоупотреблении пластической хирургией. Упреки небеспочвенные: стоит всего-навсего сравнить новые изображения Федоровой со старыми фото, и станет ясно, что без оперативного вмешательства здесь наверняка не обошлось.В интервью изданию PopCornNews известный пластический хирург Олег Баниж объявил, к каким методам якобы прибегала Оксана Федорова. Он дал немного конкретики, указав на части лица, которые будто бы "подлатали" специализированные врачи."Височный лифтинг, блефаропластика. Подняла скуловую зону", — уточнил Баниж.Врач подчеркнул, что Оксана Федорова устроила своему лицу "полный тюнинг", в котором однозначно не могло обойтись без специальных инъекций, обеспечивающих поддержку пластики.Напомним, на днях на почве пластической хирургии поругались король российской поп-музыки Филипп Киркоров и звезда отечественного шансона Любовь Успенская. Артист встал на защиту медика Тимура Хайдарова, который в конце прошлого года внес серьезные изменения в его образ. Врача активно обсуждают и другие звезды — певица Слава, Яна Рудковская, а вот Оксана Федорова от комментариев воздерживается.