Сергей Савин рассказал, кто мешает общению Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа.

Сергей Савин рассказал, кто мешает общению Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа.Алла Пугачева уже несколько лет не общается со своим бывшим мужем Филиппом Киркоровым, хотя они расстались на достаточно дружеской ноте. Артист продолжает бережно хранить фото и куклы с изображением Примадонны, но она даже не вспоминает об экс-супруге.Фаворит Пугачевой, 39-летний актер, певец, композитор Сергей Савин раскрыл истинную причину этой размолвки. Оказалось, что нынешний муж Аллы Борисовны, иноагент Максим Галкин* в открытую препятствует этому общению. Мало того, он с молчаливого согласия своей жены позволяет себе насмехаться над поп-королем на сцене зарубежных концертных залов.Киркоров в курсе этого, и уверен, что Галкин* поставил Пугачевой условия, чтобы общение прекратилось. Началось все с надуманного и, по словам исполнителя хита "Зайка моя", запланированного конфликта. После чего Филипп Бедросович пытался наладить дружеские отношения, но Алла Борисовна его игнорировала.Сергей Савин также заявил, что Максим весьма часто манипулирует Аллой. Он знает о глубоких чувствах между его женой и ее бывшим супругом, ведь дело даже дошло до венчания. Тем более, что, по словам продюсера, даже после развода Пугачева прислушивалась к мнению Киркорова, что чрезвычайно бесило Галкина*.Кроме того, родственники Примадонны также сообщали, что она сократила с ними общение до минимума из-за влияния своего мужа-иноагента. По словам родных исполнительницы, теперь она общается с ними только через помощников.Отметим, что Сергей Савин стал победителем телешоу "Фактор А" в 2011 году. Тогда Примадонна была еще свободна от брачных уз и сразу выделила исполнителя из всех участников. После этого она время увлеклась молодым певцом. У них был краткосрочный роман, несмотря на разницу в возрасте в 39 лет.*признан в России иностранным агентом.