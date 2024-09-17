Во Владимирской области введен запрет на посещение лесов в связи с высоким риском возникновения пожаров.

С 16 сентября во Владимирской области введен запрет на вход в леса из-за повышенного риска возникновения пожаров. Этот запрет затронул также охотников. Соответствующий указ, который откладывает начало охотничьего сезона, подписал губернатор Александр Авдеев.Жителям региона становится недоступной охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также на боровую дичь, серую ворону, ондатру, белку, горностая, куницу, ласку, американскую норку, лесного и степного хоря и кабана. Кроме того, охота с использованием ловчих птиц и собак также под запретом.Однако охотничий сезон не отменяется, а лишь откладывается. Охота будет разрешена после снятия особого противопожарного режима в области.