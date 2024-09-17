Сейчас усадьба находится на балансе Росимущества.

В Муромцево Судогодского района усадьбу Храповицкого хотят перевести из федеральной собственности в областную. О планах сообщил глава региона Александр Авдеев. Этим меры позволят начать работы реконструкции замка.Сейчас усадьба находится на балансе Росимущества. А о передаче ведутся переговоры.Для обновления в регионе разработают специальную программу, в рамках которой восстановить памятник архитектуры получится за 5-10 лет. Обновление коснется и прилегающего парка. Напомним, ранее мы писали, что