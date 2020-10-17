Во Владимире задержали двух молодых людей, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Уголовное дело возбудили следователи СК России. По версии

Во Владимире задержали двух молодых людей, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Уголовное дело возбудили следователи СК России. По версии следствия, двое жителей Ярославской области 17 и 24-х лет получили от своего “куратора” сведения о том, где располагается во Владимире оптовая партия наркотиков. 13 октября молодые люди на одной из