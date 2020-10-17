Событие, которого ждали организаторы Тотального диктанта. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен. И вот час настал.

Событие, которого ждали организаторы Тотального диктанта. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен. И вот час настал.Татьяна Ковалева - координатор "Тотального диктанта" во Владимире:Сегодня уникальное событие! Впервые в истории проекта, мы пишем "Тотальный диктант" осенью. В 14:00 мы ждем наших участников, чтобы написать текст Андрея Геласимовна. Наших участников ждут сувениры и подарки! Вот такие ручки со специальным кодом, которые позволят получить призы от наших партнеров. Пол года организаторы ждали встречу с участниками. Сегодня она состоится на площадке научной библиотеки на улице Дзержинского, библиотеки для детей и молодежи на улице Мира. Также в кофейни "План Б" языкового клуба "Интач" и антикафе "Скворечник".