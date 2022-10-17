Смертельная авария произошла во Владимире вечером 16 октября. На суздальской трассе недалеко от гипермаркета “Глобус” под колеса автомобиля попал 38-летний мужчина. По предварительной

Смертельная авария произошла во Владимире вечером 16 октября. На суздальской трассе недалеко от гипермаркета “Глобус” под колеса автомобиля попал 38-летний мужчина. По предварительной информации полиции, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» 1997 года рождения, двигаясь в сторону города Суздаля, допустил наезд на пешехода