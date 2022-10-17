Начни день с нами: - Скорость и комфорт. Первый пошёл! Во Владимирской области досрочно открыли...

Начни день с нами:- Скорость и комфорт.Первый пошёл! Во Владимирской области досрочно открыли один из участков платной М-12. Почём километр?- Пожизненная доля.Обманутые дважды. Дольщики строительной пирамиды из Покрова ждут квартир и выплат уже восемнадцать лет.- Интересное в Сети.Первые заморозки, поддержка мобилизованных и небывалые грибные уловы. Что обсуждали жители региона на прошедшей неделе?