Оба потерялись 14 октября.

В лесах Владимирской области спасли двух заблудившихся грибников. Об этом ковровский спасатель Михаил Быков.В 17:01 14 октября в поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что около деревни Крячково заплутал мужчина. Дежурная смена оперативно прибыла к месту вызова и начала опрашивать заявителей - друзей «потеряшки». Выяснилось, что у него сахарный диабет и выключен телефон. На улице стремительно темнело.«Начали прочёсывать окрестности, но вдруг дежурный сообщил, что грибник дозвонился в 112. Однако связь прервалась, и он вновь оказался вне зоны доступа. Через некоторое время мужчина вновь позвонил в спасательное ведомство. Он сообщил, что вышел на ЛЭП. Выяснили через энергетиков, что за линия и куда ведет. Позже мы сами до него дозвонились и договорились, чтобы ковровчанин шёл в сторону уменьшения нумерации линий электропередач. Мы нашли линию, включили спецсигнал и заблудившийся услышал сирену. Через минут 25-30 поиски увенчались успехом», - поделился историей спасения Михаил Быков.На следующий день дежурная смена поисково-спасательного отряда подключилась к розыску другого грибника. Он был постоянно на связи. Блуждающий мужчина вышел на делянку, на которой был установлен столб с нумерацией. В спасательной операции участвовал лесник, который по карте установил местонахождение заблудившегося. Спасатели выехали на указанную точку, где и обнаружили мужчину. Он ушёл от точки входа в лес на 10 км и пробыл в лесу почти сутки.Сейчас здоровью и жизни обоих мужчин ничего не угрожает.