«Северная бриллиантовая компания» работает с природными якутскими алмазами

«Северная бриллиантовая компания» работает с природными якутскими алмазами. Синтетические аналоги вне зоны интересов интернет-магазина, потому мы делаем акцент на виды бриллиантов, добытых в недрах Республики Саха.

Распространённые и редкие бриллианты

Человек, даже не увлекаясь историей драгоценных камней, как правило, знает 1-2 легендарных бриллианта. Например, самый крупный в мире «Золотой Юбилей» весом 545,67 каратов или «Большая Звезда Африки – Кулиннан I», украсивший скипетр английского короля Эдуарда VII. Эти камни прославились благодаря редким размерам и ювелирным качествам.

Самые распространённые бриллианты – мелкого и среднего размера с наличием вкраплений, снижающих чистоту камней. До 80% добытого сырья – технические камни.

Уральские алмазы самые дорогостоящие за счет высокой чистоты и до 90% выхода ювелирных сортов, их стоимость превышает $1066 за карат. Для сравнения обычный якутский алмаз оценивается в $67 за карат.

Редким бриллиант может стать благодаря своей природной окраске. Например, алмазов «цвета крови», сертифицированных в качестве бриллиантов эксклюзивного класса, в мире всего 20.

Бесцветные и фантазийные

Камни без оттенка – образцы, добываемые массово. В этой категории на первый план выходит прозрачность бриллианта и его приближенность к эталонному варианту. Абсолютно бесцветный, как прозрачная вода – такому бриллианту присваивается высшая категория. Присутствие оттенка, особенно желтоватого, снижает стоимость образца. Классический круглый бриллиант в 57 граней чаще всего производят именно из бесцветных камней, чтобы заставить их безупречно переливаться на свету.

Фентезийные бриллианты – настоящая редкость. Их доля в общем объеме добычи не превышает 2%. При этом определенная окраска нередко характерна для конкретной территории. Так в Австралии добывают алмазы розовых и красноватых оттенков, на территории России розовые камни присутствуют, но редко, чаще получают камни желтых цветов – например, лимонно-желтый «Двадцать шестой съезд КПСС» в 342,57 карата, фантазийный ярко-желтый бриллиант в огранке ашер «Жар-Птица», который у «АЛРОСА» был выкуплен ювелирной компанией «Graff Diamonds». Фентезийные камни могут быть синими, зелеными, голубыми, фиолетовыми, коньячными. Оттенки зависят от примесей конкретного элемента.

Классические и фентезийные виды огранки бриллиантов

Здесь категоризация довольно простая: круглая огранка считается универсальной, позволяющей максимально «зажечь» бриллиант; все остальные варианты считаются фентезийными. Причем, цветным бриллиантам редко придают круглую огранку, ведь на первое место выходит демонстрация красивого оттенка. Так квадратная «принцесса» с широкой площадкой идеальна для нежно-голубых камней; бриллиант изумрудной огранки красиво смотрится в зеленом, синем, фиолетовом оттенке; огранка «ашер», «груша» или «бриолет» подойдут для бриллиантов насыщенных желтых, медовых оттенков.