Минимальный размер оплаты труда изменится с 1 января.

Депутат Госдумы от Владимирской области (фракция «Единая Россия») Алексей Говырин прокомментировал увеличение МРОТ в России.Рост составит 16,6% по сравнению с нынешним годом. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года. МРОТ состоит 22 440 рублей.Как член комитета по МСП Госдумы Говырин особо подчеркнул, что предприниматели также не смогут платить меньше установленной суммы.«Соответствующее решение закрепили сегодня в Думе общим голосованием «за» правительственный законопроект в первом чтении. Это решение затронет около 4,2 млн граждан, которые с начала следующего года будут больше получать — или зарплату, или социальные выплаты», — отметил .Решение затронет все отрасли экономики, вне зависимости от формы собственности.«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц. Реализация поручения президента направлена на повышение благосостояния граждан», — добавил депутат.Параметры нового увеличенного МРОТ будут заложены в федеральный бюджет и обеспечены реальными деньгами.