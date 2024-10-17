Сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и члены общественного совета посетили один из самых крупных поселков района.

Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и общественники продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику мошенничеств среди жителей района.Накануне заместитель начальника МО МВД подполковник внутренней службы Сергей Клюшников, начальник ПП № 20 поселка Уршельский майор полиции Юрий Щавлев и представители Общественного совета при МО МВД Наталья Турнаева, Игорь Новиков и Алексей Барков провели подобную встречу в Доме культуры с жителями поселка Уршельский Гусь-Хрустального района.Полицейские, в первую очередь, обратили внимание присутствующих на наиболее распространенные мошеннические схемы, и рассказали, как уберечь себя от преступных посягательств. Напомнили, что аферисты могут представляться как сотрудниками правоохранительных органов, так и представителями банков, социальных служб и иных государственных органов, которые под предлогом защиты сбережений, находящихся на банковских счетах граждан, убеждают сообщить по телефону данные банковских карт, проследовать к банкомату для блокировок якобы несанкционированных операций или же перевода денежных средств на «безопасные» или резервные ячейки банка на самом деле подконтрольные мошенникам.Спикеры пояснили, что злоумышленники пользуются самыми разнообразными уловками, чтобы завладеть сбережениями граждан и привели конкретные примеры преступлений, в том числе совершенных в отношении местных жителей, назвав суммы причиненного ущерба, которые нередко достигают нескольких миллионов рублей. В ходе беседы полицейские также обратил внимание аудитории на то, что любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к дистанционному переводу денежных средств, а также передаче реквизитов банковских карт, должен насторожить. Работник банка никогда не будет спрашивать пароль карты.Предостерегли граждан сотрудники полиции и от покупок «чудодейственных» БАДов и дорогостоящей медицинской техники, а также подушек и других постельных принадлежностей по заведомо завышенной стоимости.В ходе разговора полицейские напомнили о важности быть внимательными, не открывать двери незнакомцам, которые пытаются продать какой-либо товар, никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить предоплату за покупки незнакомым людям.Мероприятие поддержали члены Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный», отметившие несомненную пользу подобных встреч для граждан. По мнению общественников, такой формат помогает доносить важную информацию до той части населения, представители которой в силу возраста не всегда способны быстро оценить ситуацию и дать отпор мошенникам.Участники встречи отметили, что получили много новой и полезной информации, которую обязательно возьмут на заметку и передадут родным и знакомым.