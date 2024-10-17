Житель Нижегородской области и рыбак из Владимирской задержаны на месте преступления. Они ловили рыбу сетью и острогой, а этот способ запрещен. Интересно, что о данном факте сообщают во

Житель Нижегородской области и рыбак из Владимирской задержаны на месте преступления. Они ловили рыбу сетью и острогой, а этот способ запрещен. Интересно, что о данном факте сообщают во Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте. Причем тут железная дорога – не сообщается. Рыбаков-браконьеров правоохранители обнаружили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием тепловизора. Злоумышленники ловили