Подразделениям дознания в системе органов внутренних дел – 32 года.

Приказом МВД РФ от 16 октября 1992 года «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно» были сформированы специализированные подразделения дознания в составе милиции общественной безопасности.В 2024 году отмечается 32 года со дня образования в системе МВД России специализированных подразделений дознания.Дознаватели обеспечивают защиту граждан от преступных посягательств, соблюдение их конституционных прав и свобод. Ими возбуждаются и расследуются уголовные дела по целому ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации: кражи, грабежи, мошенничества, преступления против общественного порядка, безопасности дорожного движения, в сфере экологии, противоправные деяния, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Во Владимирской области дознаватели несут службу во всех территориальных органах МВД России на районном уровне. За годы работы многое сделано для повышения эффективности противодействия преступности и профилактики правонарушений. Благодаря активной работе дознание по праву заслужило авторитет среди коллег из правоохранительных органов.***По случаю профессионального праздника в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное собрание.Сотрудников областного аппарата, дознавателей из территориальных органов МВД России на районном уровне поздравили заместитель начальника УМВД России по Владимирской области-начальник полиции полковник полиции Петр Бузин и начальник отдела организации дознания регионального УМВД подполковник полиции Михаил Жданов.Руководители отметили высокий профессиональный уровень дознавателей, грамотность, богатство навыков и умений, способствующих в тесном взаимодействии с другими службами и подразделениями органов внутренних дел вносить весомый вклад в борьбу с преступностью.Слова благодарности звучали в адрес ветеранов службы, на чьих примерах воспитывается молодое поколение дознавателей.Сотрудникам, достигшим высоких результатов в служебной деятельности, вручили ведомственные награды.***В отделе дознания МО МВД России «Муромский» несут службу 9 сотрудниц, каждая из которых обладает большим опытом работы: Наталья Дьяконова, Елена Майорова, Ярослава Власова, Анна Сизова, Лилия Киселева, Марина Конышева, Эльвира Блеклова, Вероника Елизарова, Мария Горькова. Возглавляет подразделение майор полиции Юлия Суворина, которая в органах внутренних дел работает уже более 21 года.Расследуемые дознавателями преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести, их спектр достаточно широк. Сотрудниками дознания приходится общаться с непростым контингентом, вникая в житейские разборки, семейно-бытовые конфликты...- Работа дознавателя очень ответственная, сложная, но интересная. Нельзя стать хорошим дознавателем, не отдавая себя полностью своей работе, не ставя цель находить верные решения, основываясь на законе, понимать чужую беду, проникнуться проблемой граждан, потерпевших от преступных посягательств, и принять все меры, чтобы установить и привлечь виновного к уголовной ответственности. Это большой массив повседневной и очень кропотливой работы. Высокая компетентность, безупречная правовая подготовка и работоспособность – неотъемлемые качества наших сотрудниц, - говорит Юлия Егоровна. - В этот праздничный день хочется пожелать коллегам здоровья, успехов в их нелегкой, и ответственной работе.***В органах внутренних дел Владимирской области сегодня работают десятки дознавателей, каждый из которых с полной самоотдачей выполняет непростые задачи по расследованию уголовных дел. В их числе – капитан полиции Екатерина Кравцова из ОМВД России по Петушинскому району.Екатерина - молодой сотрудник, и не только в силу возраста. Она приступила к службе в этом подразделении в 2021 году. Выбор профессии был осознанный. Прошла обучение в ВЮИ ФСИН России по Владимирской области по специальности «юриспруденция». Окончив в 2017 году институт, Екатерина вернулась в родной для нее город Петушки и подала документы для приема на службу в органы внутренних дел. Прослужив четыре года в должности участкового уполномоченного полиции и набравшись опыта, Екатерина перевелась в подразделение организации дознания.- На дознавателей возлагается огромная ответственность. Мы осуществляем руководство следственно-оперативной группой, выезжающей на место преступления. Это группа профессионалов, состоящая из экспертов, сотрудников розыска, кинологов, участковых и других специалистов, чьи знания необходимы для расследования каждого конкретного случая.Дознаватели занимаются расследованием преступлений, предусмотренных более чем 80 статьями Уголовного кодекса РФ, начиная от краж чужого имущества, нанесения телесных повреждений различной тяжести и заканчивая мошенничествами и хулиганствами. У каждого дознавателя в работе находится не одно уголовное дело, по каждому из которых необходимо провести работу: собрать доказательственную базу, осмотреть места происшествий, допросить участников уголовного процесса - все это должно быть оформлено документально в протоколах.В канун профессионального праздника Екатерина желает всем своим коллегам процветания, успехов в службе и благополучия в семьях.***В отделе дознания МО МВД России по ЗАТО г. Радужный расследованием уголовных дел по линии дознания занимаются майор полиции Ирина Клюшникова и лейтенант полиции Светлана Саламайкина.Ирина Клюшникова более 20 лет служила в органах внутренних дел в должности следователя, затем старшего следователя, имеет грамоты и благодарности как от начальника территориального отдела полиции, так и от начальника УМВД России по Владимирской области. В 2023 Ирина заступила на должность руководителя группы дознания и сегодня с радостью передает опыт молодым сотрудникам, терпеливо обучая практическим навыкам.Светлана Саламайкина служит в полиции с 2018 года. Службу начала в следственном отделе ОМВД России по Собинскому району. С 2024 перевелась в отдел полиции по ЗАТО г. Радужный в группу дознания. Несмотря на молодой возраст, сумела за короткий срок зарекомендовать себя как грамотный специалист.В настоящее время в коллективе царит атмосфера служебного энтузиазма, взаимопомощи и дружбы.Руководство и личный состав МО МВД России по ЗАТО г. Радужный поздравляют сотрудников подразделений дознания с профессиональным праздником, желают выдержки, жизненной стойкости, энергии, крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности.***В ОМВД России по Камешовскому району несет службу дознаватель Надежда Куликова В ОМВД она пришла в 2015 году на гражданскую службу, а в 2023 году была назначена на должность дознавателя. Вместе с коллегами она расследует уголовные дела по самым разным категориям: кражи, мошенничества, грабежи и целый ряд прочих противоправных деяний.Руководством отдела регулярно отмечаются служебные успехи сотрудницы, которая, порой, не считаясь с личным временем, успешно выполняет поставленные задачи по расследованию преступлений небольшой тяжести.***Начальником отделения дознания ОМВД России по Суздальскому району является капитана полиции Дмитрий Колов.Дмитрий родился в Суздале, после школы окончил юридическое отделение ВлПК и в 2009 году поступил на службу рядовым милиционером в ОМВД России по Суздальскому району. Заочно окончил ВЮИ и в 2012 году начал служить в родном городе участковым уполномоченным полиции. С 2016 года он уже сотрудник отделения дознания, а с 1 апреля 2021 года служит в должности начальника этого подразделения.За период службы в органах внутренних дел Дмитрий Сергеевич зарекомендовал себя, как грамотный, исполнительный и дисциплинированный руководитель, который умело организовывает работу подчиненных дознавателей, помогает им в приобретении профессионального опыта. Добросовестно и с большой ответственностью относится к исполнению своих функциональных обязанностей, особое внимание уделяет соблюдению законности и служебной дисциплины.Большой опыт практической работы в сочетании с положительными личными качествами позволяют Дмитрию Колову профессионально и грамотно организовывать оперативно-служебную деятельность подразделения, ориентировать сотрудников на эффективное решение служебных задач.Тщательно спланированная и организованная руководителем работа отражается на положительной динамике результативности оперативно-служебной деятельности.Относительно недавно в штате ОД начала трудиться Светлана Паткина. Майор полиции имеет 15-летний опыт работы в органах дознания области. Зоной её деятельности является так называемая Боголюбовская зона – весьма непростая в обслуживании территория Суздальского района. Профессионализм и богатые знания Светланы Паткиной позволяют ей с честью выполнять возложенные на неё обязанности.***В 2016 году Анна Подряднова, закончив школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ на факультет юриспруденция. На третьем курсе обучения, проходя практику в УМВД России по городу Владимиру поняла, что хочет быть сотрудником полиции. В октябре 2020 года она пришла на службу в отдел дознания УМВД России по г. Владимиру.- Задача дознавателя – это не просто расследование и направление уголовных дел в суд, а, в первую очередь, защита законных прав и интересов пострадавших граждан. Ведь за каждой историей стоит живой человек и об этом никогда нельзя забывать. Поэтому дознаватель должен быть не только грамотным профессионалом, но и психологом, способным найти контакт не только с потерпевшим, но и с подозреваемым. – отмечает Анна. - Служба в отделе дознания требует грамотности, тактичности, вежливости и концентрации. Дознавателю при расследовании уголовных дел необходимо качественно и своевременно решать оперативно-служебные задачи. Также дознавателю необходимо ежедневно работать над повышением своего профессионального уровня.».Старший лейтенант полиции считает, что дознаватель всегда должен совершенствовать свой профессионализм, чтобы понимать все тонкости при расследовании уголовных дел, поэтому в 2023 году Анна продолжила обучение, поступила в магистратуру во Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний.По мнению Анны, каждая служба в системе МВД по-своему уникальна, интересна и многому может научить, но профессию дознавателя считает самой лучшей!«В профессиональный праздник хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, благополучия, карьерного роста, легких расследований и чтобы все поставленные задачи оказывались выполнимыми» - с поздравлениями к своим коллегам обращается Анна Подряднова.