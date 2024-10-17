Знакомство в сети Интернет обернулось для потерпевшей потерей денег, имущества и паспорта.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Собинского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».Ранее в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений, денежных средств с банковского счета, наличных денег и паспорта гражданина РФ обратилась местная жительница.В ходе опроса полицейские выяснили, что в сети Интернет потерпевшая познакомилась с мужчиной. После непродолжительной переписки, он приехал к ней в гости. Новые знакомые распивали спиртное, заявительница уснула, а, проснувшись, обнаружила пропажу имущества. Попытки дозвониться до знакомого оказались безуспешными. Женщина обратилась в полицию.Причиненный материальный ущерб составил более 170 000 рублей.Местонахождение злоумышленника было установлено сотрудниками полиции в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Фигурант в содеянном сознался.В ходе следствия установлено, что, воспользовавшись моментом, когда женщина уснула, обвиняемый, знавший код доступа, перевел с её счета на свой 147 000 рублей, забрал золото и паспорт и, предварительно разбив телефон потерпевшей, скрылся с места.Впоследствии паспорт он уничтожил, ценные вещи сдал в ломбард, а деньги потратил.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.