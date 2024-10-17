Фигурант воспользовался тем, что транспортное средство оставили в подъезде дома без присмотра.

В сентябре в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась жительница города Карабаново, сообщившая о краже принадлежащего ей велосипеда.Полицейские, по результатам оперативно-розыскных мероприятий, установили причастность к совершению кражи 37-летнего жителя поселка Балакирево.Установлено, что фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел оставленный без присмотра велосипед в подъезде многоквартирного жилого дома и, воспользовавшись ситуацией, похитил его, как пояснил, чтобы покататься, однако позже оставил транспорт в лесу.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Несмотря на погоду, велосезон продолжается. Вместе с этим в органы внутренних дел региона продолжают поступать сообщения от граждан о хищении принадлежащего им двухколесного транспорта.Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными, более ответственно относиться к своему имуществу.При нахождении в общественных местах не стоит оставлять двухколесный транспорт без присмотра и без каких-либо средств защиты. На ночь велосипед лучше всего забирать домой. Как показывает практика, запорные устройства в виде недорогих самых простых тросов не останавливают нарушителей закона. Злоумышленники легко преодолевают это препятствие с помощью бытового инструмента. Выбирайте надежные тросовые замки для фиксации велотранспорта, если планируете, например, поход в магазин. Также в общественных местах старайтесь оставлять двухколесное транспортное средство в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.Соблюдение элементарных правил, которые должны войти у владельцев велотранспорта в привычку, во многом позволит сохранить имущество.