Водителям и пешеходам в очередной раз напомнили о внимательности на дороге и соблюдении Правил дорожного движения.

Во Владимирской области продолжается масштабная кампания по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники ОМВД России по Александровскому району совместно с представителями Всероссийских общественных движений «Волонтеры-медики» и «Юнармия» провели акцию «Безопасная дорога» в средней школе № 14 им. А.А. Перфильева.Полицейские и волонтеры побеседовали с несовершеннолетними и их родителями – водителями транспортных средств о соблюдении Правил дорожного движения, напомнили им о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними, не достигшими соответствующего возраста и не имеющими водительского удостоверения. Особое внимание в ходе мероприятия его участники уделили вопросам соблюдения Правил дорожного движения при управлении мототранспортом, велосипедом и средствами индивидуальной мобильности. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Александровскому району и волонтеры также рассказали ребятам и их родителям о важности использования светоотражающих элементов в одежде при переходе дороги детьми-пешеходами в темное время суток.На пешеходном переходе и автобусной остановке участники мероприятия раздали водителям транспортных средств и пешеходам листовки с полезной информацией, в очередной раз напомнив им о важности соблюдения Правил дорожного движения.