Пожар в автосервисе Карабаново по адресу Октябрьская, 99 произошел 17 октября в 2:30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Огонь потушили 10 пожарных на площади 324 квадратов. Пострадавших

Пожар в автосервисе Карабаново по адресу Октябрьская, 99 произошел 17 октября в 2:30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Огонь потушили 10 пожарных на площади 324 квадратов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области