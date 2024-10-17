В Коврове в детском саду №38 «Золотая рыбка» случился пожар. Спасатели эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре по адресу: ул. Вторая Запольная, д. 6,

В Коврове в детском саду №38 «Золотая рыбка» случился пожар. Спасатели эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре по адресу: ул. Вторая Запольная, д. 6, поступил 17 октября в 11:03. На место оперативно выехали 34 спасателя и 9 единиц техники. Всех детей вывели из здания, никто не пострадал. Предварительная площадь пожара