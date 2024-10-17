Страшное ДТП случилось сегодня утром в Ковровском районе. «Тойота Хайлакс» угодила под поезд. Авария произошла в деревне Эсино. О случившемся рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Он

Страшное ДТП случилось сегодня утром в Ковровском районе. «Тойота Хайлакс» угодила под поезд. Авария произошла в деревне Эсино. О случившемся рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Он поделился, что дежурная смена выдвинулась на место, чтобы достать водителя. Как оказалось, мужчине очень повезло – он получил травмы, но остался жив. Пострадавший сам выбрался из покореженного автомобиля. Мы обратились