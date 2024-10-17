В одном из случаев фигурантка в тайне от руководителя фирмы оформила карту и на протяжении нескольких лет обналичивала через неё деньги для личных нужд.

В УМВД России по городу Владимиру обратился руководитель одной из коммерческих организаций, сообщивший о выявленной в результате ревизии недостаче крупной денежной суммы.В ходе проводимой по заявлению проверки сотрудники полиции установили круг лиц, имевших доступ к счетам, а так же выяснили, что операциями, связанными с бухгалтерским учетом, обработкой финансовой документации, оформлением регламентированной отчетности занималась 43-летняя сотрудница, которая, как было установлено впоследствии, присваивала себе часть денег фирмы различными способами.Так, например, фигурантка в тайне от директора оформила корпоративную бизнес-карту, на которую зачисляла деньги с расчетных счетов фирмы и в дальнейшем обналичивала их. Таким образом в период с марта 2021 года по июль 2023 года зафиксировано обналичивание почти 3 млн рублей.Также установлены факты безосновательного начисления фигуранткой самой себе завышенной заработной платы, якобы выдачи денег на покупку бензина и канцелярских принадлежностей для нужд фирмы и т.д.Общая сумма причиненного ущерба составила более 10 млн рублей.В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере).Расследование уголовных дел продолжается.