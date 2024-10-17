Власти Владимира задумались о новых правилах парковки самокатов и велосипедов. Изменения касаются арендного транспорта. Теперь средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять на

Власти Владимира задумались о новых правилах парковки самокатов и велосипедов. Изменения касаются арендного транспорта. Теперь средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять на остановках общественного транспорта, в арках зданий, на велодорожках и газонах. Запрещено парковать двухколесный транспорт на детских и спортивных площадках, на кладбищах и у мемориалов. Нельзя оставлять арендованные самокаты и велосипеды на тротуарах и рядом