Мэрия хочет перенести туда планетарий.

Во Владимире компания «Интехстрой», которая занималась ремонтом «Звездного дома», выиграла суд у мэрии. Организация требовала оплатить выполненные работы.В здание уже несколько лет хотят перенести планетарий. Контракт на ремонт заключили в 2021 году. Работы должны были завершить до января 2022, однако этого не случилось. В итоге заказчик расторг договор в одностороннем порядке.Также власти направили заявление в антимонопольную службу о признании «Интехстроя» недобросовестным поставщиком. Подрядчик обратился в суд, чтобы получить оплату за частично выполненный ремонт.В итоге с Молодежного центра взыскали 2,5 млн рублей. Мэрия пытается оспорить решение.